Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала Россию прекратить аннексию Крыма - резолюция

ПА ОБСЕ осуждает противоправное установление Российской Федерацией в оккупированном Крыму российских законов.

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала Российскую Федерацию прекратить аннексию украинского полуострова Крым.

Как говориться на сайте ПА ОБСЕ, сегодня в Берлине в рамках 27-й ежегодной сессии Ассамблеи была принята Берлинская декларация и ряд резолюций, которые вошли в эту декларацию.

В частности, была принята резолюция «Продолжающиеся нарушения прав человека и основных свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)».

"Парламентская ассамблея ОБСЕ решительно осуждает незаконную оккупацию Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также вновь призывает Российскую Федерацию отменить попытку аннексии", - говориться в резолюции.

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Также ПА ОБСЕ "вновь призывает Российскую Федерацию положить конец агрессии против Украины и полностью выполнять свои обязательства, вытекающие из Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, других норм и принципов международного права, а также принципов и обязательств в рамках ОБСЕ".

Кроме того, парламентарии "осуждают нарушения, злоупотребления, меры и практику дискриминации в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских оккупационных властей".

"Парламентская ассамблея ОБСЕ осуждает также противоправное установление Российской Федерацией в оккупированном Крыму законов, юрисдикции и администрации и требует, чтобы Российская Федерация выполняла обязательства по международному праву в отношении соблюдения законов, действовавших в Крыму до оккупации", - говориться в резолюции.

Кроме того, ПА ОБСЕ призывает Российскую Федерацию "выполнять все свои обязательства как оккупирующей державы, осуществляющей фактический контроль над Крымом, в соответствии с применимыми нормами международного права", "восстановить осуществление прав всех лиц, без какой-либо дискриминации по признаку происхождения, религии или убеждений, а также отменить решения о запрете культурных и религиозных учреждений, неправительственных организаций, правозащитных организаций, средств массовой информации и восстановить осуществление прав лиц, принадлежащих к этническим общинам в Крыму, в частности украинцев и крымских татар, в том числе в отношении участия в культурных собраниях".