В Венгрии осознали, что Украина не будет менять закон об образовании - Климкин

Он отметил, что то, что страны сдвинулись с мертвой точки - значительная совместная украинско-венгерская победа и важный шаг навстречу друг другу.

В Венгрии начали понимать, что Украина не намерена дискриминировать венгерскую общину в Закарпатской области после принятия нового закона об образовании.

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Об этом говорится в статье министра иностранных дел Украины Павла Климкина для интернет-издания ЕвроПравда. Как отметил Климкин, главный результат недавней встречи четырех министров из Украины и Венгрии и всего длительного и непростого процесса переговоров он видит в том, что «мы наконец выходим из клинча в споре относительно нового закона «Об образовании».

«Похоже, наши венгерские партнеры наконец осознали, что закон меняться не будет. Теперь же стороны направили усилия на поиск компромиссов по поводу того, как он будет выполняться», - подчеркнул министр.

Как подчеркнул Климкин, украинская сторона заверила венгерскую, что выполнит рекомендацию Венецианской комиссии о переходном периоде в введении закона.

«Но это не будет отсрочкой проблемы. Это время мы используем для качественной практической подготовки к нововведениям. Это и новые программы, и методики, и учебники и словари, это и профессиональная доквалификация учителей», - сообщил Климкин.

«Кроме того - также по рекомендации Венецианской комиссии - статья 7 закона не будет распространяться на частные школы. А каждая государственная школа для национальных меньшинств будет иметь широкие полномочия, чтобы самостоятельно определять, какие предметы будут читаться на украинском, а какие - на родном языке», - отметил он.

По мнению министра, «все это создает хорошую основу для того, чтобы обеспечить детям свободное владение обоими языками, а взрослым - возможность конструктивно и демократически решать спорные вопросы».

«То, что мы сдвинулись с мертвой точки, - действительно значительная победа. Подчеркиваю: не украинская, не венгерская - это наша общая украинско-венгерская победа и важный шаг навстречу друг другу», - подчеркнул Климкин.

«Почти год украинская дипломатия настойчиво убеждала венгерскую сторону посмотреть на вопрос увеличения объемов преподавания украинского языка в школах венгерского меньшинства не с формальной, а прагматической стороны, с точки зрения реальных выгод, которые получит от этого сама же венгерская община», - добавил он.

По словам Климкина, «кажется, наши партнеры начали понимать, что целью Киева не является дискриминировать венгерскую общину, наоборот - мы хотим, чтобы украинские венгры чувствовали себя дома не только в своем селе или городке, а на всей территории страны».

Как сообщал УНИАН, 22 июня на Закарпатье состоялась украинско-венгерская встреча с участием министров иностранных дел Украины и Венгрии Павла Климкина и Петера Сийярто, министра образования и науки Украины Лилии Гриневич и министра человеческих ресурсов Венгрии Миклоша Кашлера, а также представителей венгерского национального меньшинства Закарпатья.

По их итогам Климкин сообщил, что украинско-венгерские консультации в отношении закона об образовании продолжатся в начале июля.

В свою очередь Сийярто заявил, что Венгрия настаивает на необходимости выполнения рекомендаций Венецианской комиссии в отношении закона об образовании. Он уточнил, что Венгрия предъявляет к Украине три требования для прекращения блокирования развития ее отношений с НАТО. В частности. переходный период по языку образования должен быть продлен до 2023 года, норма о языке обучения не должна распространяться на частные школы, а также необходимые консультации с представителями венгерского меньшинства Закарпатья.

По словам Сийярто, в рамках саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Брюсселе, президента Петра Порошенко пригласят на заседание, посвященное безопасности в регионе Черного моря.