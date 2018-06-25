Сийярто: преподавание физики на украинском не нужно венграм для лучшего владения государственным языком

Венгерский министр вновь раскритиковал языковую статью украинского закона об образовании.

Статья 7 украинского закона об образовании ухудшила ситуацию для закарпатских венгров, так как количество часов преподавания на венгерском языке уменьшится. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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«Я понимаю, что вы хотите повысить роль государственного языка. Это ваше суверенное право, это внутренний вопрос, в который я не хочу вмешиваться. Но повышение эффективности обучения украинскому не обязательно означает, что вы должны отнимать время у предметов на венгерском языке», – отметил он в интервью «Европейской правде».

«И я считаю, что преподавание физики или биологии на украинском не требуется для лучшего владения государственным языком», – подчеркнул министр.

Сийярто, в то же время, отметил, что конечное решение Венгрии относительно украинского закона об образовании «будет зависеть от мнения меньшинства».

«Правительство должно провести консультации, договориться с ними. И если венгры останутся довольны – мы также согласимся», – подытожил он.

Напомним, в минувшую пятницу, 22 июня, Сийярто заявил, что Венгрия официально отказалась от вето по проведению отдельной встречи лидеров НАТО при участии украинского президента Петра Порошенко, но по-прежнему блокирует Комиссию Украина-НАТО (КУН).

Венгерский министр дал комментарии СМИ после завершения первого раунда консультаций с участием глав МИД и Минобразования Украины и их коллег из Венгрии. В то же время министр еще раз подтвердил, что на этой встрече Венгрия снизила уровень требований к Украине относительно закона об образовании - теперь речь идет не об отмене языковой нормы, а о выполнении двух пунктов решения Венецианской комиссии.

Как сообщал УНИАН, закон «Об образовании» вступил в силу 28 сентября прошлого года, языковые положение которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызывали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии. Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Острее всех на документ отреагировала Венгрия. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что из-за языковых положений украинского закона об образовании Венгрия будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» и любые инициативы, которые способствуют евроинтеграции Украины, а также инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.