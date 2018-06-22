Венгрия согласилась на участие Украины в саммите лидеров НАТО, но блокирует двустороннюю комиссию (видео)

Решение Венгрии о блокировании политических встреч Комиссии Украины-НАТО остается в силе.

Венгрия официально отказалась от вето на проведение отдельной встречи лидеров НАТО с участием украинского президента Петра Порошенко, но по-прежнему блокирует Комиссию Украина-НАТО (КУН).

Об этом заявил на пресс-конференции в Нижнем Солотвине (Закарпатье) министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда".

Венгерский министр дал комментарии СМИ после завершения первого раунда консультаций с участием глав МИД и Минобразования Украины и их коллег из Венгрии.

Он отметил, что решение Венгрии о блокировании политических встреч Комиссии Украина-НАТО остается в силе. В то же время министр еще раз подтвердил, что на этой встрече Венгрия снизила уровень требований к Украине по закону об образовании - теперь речь идет не об отмене языковой статьи, а о выполнении двух пунктов рекомендаций Венецианской комиссии.

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"Решение венгерского правительства однозначное. До того, как рекомендации Венецианской комиссии будут выполнены, мы не можем поддерживать сближение Украины с НАТО", - заявил он.

И хотя проведение КУН во время ближайшего саммита НАТО невозможно, Венгрия согласилась на участие Порошенко в специальном формате саммита.

Сийярто признал, что такая договоренность была достигнута при участии американской стороны.

"Несколько недель назад я встретился в Вашингтоне с господином Помпео, но я ему рассказал, чтобы мы не имеем ничего против, чтобы в рамках саммита состоялось заседание безопасности на Черном море, на которое пригласят президента Украины", - заявил он.

Источники "Европейской правды" в дипломатических кругах подтвердили, что Порошенко уже получил приглашение на такую ​​встречу.

Она пройдет глав государств и правительств стран НАТО, руководителей Украины и Грузии.

Заметим, идея саммита Украина-Грузия-НАТО звучала и раньше, но Венгрия долгое время блокировала также ее проведения.

Как сообщал УНИАН, ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президента Украины Петра Порошенко пригласят на саммит лидеров стран и правительств Организации североатлантического договора (НАТО), который состоится в Брюсселе в июле, но формат встречи с ним еще не определен.

Напомним, в марте министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и Организации Североатлантического договора. В частности, он отметил, что Венгрия заблокирует проведение комиссии Украина-НАТО на министерском уровне в апреле, а в июле - на уровне глав государств и правительств во время саммита в Брюсселе.