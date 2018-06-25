СБУ "роет" компромат на Гройсмана после того, как он объявил о борьбе с коррупцией на таможне - СМИ (документ)

Сам Гройсман публично заявлял, что против него готовятся информационные провокации.

Служба безопасности Украины якобы начала искать компромат на премьер-министра Владимира Гройсмана после того, как он объявил о начале борьбы с коррупцией на таможне.

По сути те, кто корректировал контрабандные потоки, понимая, что теряют деньги, хотят очернить премьера и его семью, используя спецслужбы, сообщает "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники.

В частности, СБУ направила на Житомирскую таможню письмо с подписью первого заместителя главы ведомства Павла Демчина с просьбой предоставить информацию об автомобиле Mercedes GLE 350D, который в 2017 году приобрела жена премьера - Елена Гройсман.

Отмечается, что тогда же в СМИ появилась информация, что авто якобы было задекларировано главой правительства.

Однако авто было внесено Гройсманом в его декларацию, которую отдельно проверяет НАПК, поэтому это дело с любой точки зрения является бесперспективным.

"А появление этого письма - не иначе как часть черной пиар-кампании, и сам Гройсман 13 июня публично заявлял, что против него готовятся информационные провокации", - сообщают журналисты.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 18 июня, состоялось заседание Координационного совета с руководством силового блока, во время которого руководители силовых органов Украины показали высокую готовность к борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. Кабинет министров и силовые ведомства разработали совместный план по борьбе с контрабандой.