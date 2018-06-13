Амнистия для топ-коррупционеров: в НАБУ обратились из-за фальсификации в законе об антикоррупционном суде
Народный депутат Украины от фракции «Самопомич» Егор Соболев обсудил с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником ситуацию с «фальсифицированием» статьи, которая касается апелляций в законе о Высшем антикоррупционном суде.
Об этом Соболев написал на своей странице в Facebook.
«Порошенко и Ко сфальсифицировали одну статью принятого нами закона об Антикоррупционном суде», - написал депутат.
При этом Соболев отмечает, что в обнародованном за подписью президента Украины законе говорится, что «все дела Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры, которые будут переданы в нынешние суды до образования Антикоррупционного суда, будут оспариваться в обычных апелляционных судах, а не в апелляционной палате антикоррупционного суда».
«То есть такие господа, как Мартыненко, Насиров, Кулик и с высокой вероятностью Охендовский с Аваковым, будут иметь возможность «порешать» с нынешними судьями», - пишет Соболев.
По его словам, «парламент за такое не голосовал».
«Сфальсифицированный текст по очереди подписали председатель правового комитета Рады Руслан Князевич, спикер Андрей Парубий и сам Порошенко. Уже обсудил эту проблему с директором НАБУ Артемом Сытником. Будем искать решение. Сама по себе эта фальсификация показывает, насколько топ-коррупционеры боятся Антикоррупционного суда», - добавил депутат.
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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде.
Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.
Ключевой претензией международных партнеров и общественных организаций к законопроекту было ограничение роли международных экспертов до рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости этого суда и его способности эффективно выполнять свои функции.
Законом предусмотрено, что по инициативе не менее трех членов Общественного совета международных экспертов он вместе с Высшей квалификационной комиссией судей рассматривает вопрос соответствия кандидата на должность судьи антикоррупционного суда.
9 июня председатель ВР Андрей Парубий подписал соответствующий закон.
11 июня закон о Высшем антикоррупционном суде был подписан президентом Украины Петром Порошенко.
Сегодня закон о Высшем антикоррупционном суде официально опубликован в газете "Голос Украины".
В то же время, международная организация Transparency International Украина призывает исправить положения об апелляции в законе об Антикоррупционном суде.В ТЕ заявляют, что апелляция состоится в обход Антикоррупционного суда.