Амнистия для всех ТОП-коррупционеров: в законе об Антикоррупционном суде нашли опасную "подмену"

В опубликованном тексте закона об Антикоррупционном суде появилась норма, которую не обсуждали в комитете Рады.

Центр противодействия коррупции (ЦПК) нашел опасную лазейку в законе о Высшем антикоррупционном суде.

В частности, апелляции по делам НАБУ, которые сейчас уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в новом Антикоррупционном суде.

Именно такая норма появилась в обнародованном сегодня в Голосе Украины тексте закона.

Как отмечает ЦПК, эта правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете.

"Эта норма появилась в тексте поправок в закон, розданном в комитете за час до голосования, а сегодня - в уже опубликованном законе. Этой нормы также не было в предложенной комитетом редакции сравнительной таблицы ко второму чтению, опубликованной на сайте Верховной Рады", - пишет ЦПК.

Отныне закон предусматривает, что дела НАБУ, рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут завершены тоже в общих судах - апелляция состоится в обход Антикоррупционного суда. Но согласно предварительным договоренностям с международными партнерами, апелляция дел, которые сейчас находятся на рассмотрении в общих судах, должна была состояться в апелляционной палате Антикоррупционного суда.

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"Эта норма - это амнистия для всех ТОП-коррупционеров, чьи дела уже в судах. Это изменение предварительных договоренностей и текста самого законопроекта прямо перед голосованием ... В согласительной таблице, изложенной на сайте Верховной Рады, этой правки не было, и апелляция должна быть в Антикоррупционном суде", - утверждает Виталий Шабунин, председатель правления ЦПК.

ЦПК предполагает, что теперь приговоры против топ-коррупционеров страны украинцы увидят не раньше, чем через 2-3 года: минимум полгода займет создание Антикоррупционного суда, еще 1,5-2 года в двух инстанциях рассматриваются производства, которые только туда попадут.

"Необходимо срочно исправить эту ошибку, проголосовав за соответствующие изменения в закон. Принятая норма откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет. Эта норма означает, что Президент Украины должен безотлагательно подать изменения в закон и исправить эту ошибку", - отмечает председатель Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде.

Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

Ключевой претензией международных партнеров и общественных организаций к законопроекту было ограничение роли международных экспертов до рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости этого суда и его способности эффективно выполнять свои функции.

Законом предусмотрено, что по инициативе не менее трех членов Общественного совета международных экспертов он вместе с Высшей квалификационной комиссией судей рассматривает вопрос соответствия кандидата на должность судьи антикоррупционного суда.

9 июня председатель ВР Андрей Парубий подписал соответствующий закон.

11 июня закон о Высшем антикоррупционном суде был подписан президентом Украины Петром Порошенко.