Порошенко призвал Эрдогана посодействовать в освобождении украинских заложников

23:09, 12 июня 2018
Политика
26 1
Петр Порошенко / REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.

Читайте такжеЛавров: омбудсмены Украины и РФ вырабатывают «дорожную карту» для освобождения удерживаемых лиц

Как сообщила пресс-служба главы Украинского государства, встреча состоялась сегодня в рамках визита Порошенко в Турцию.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.

Также Порошенко поблагодарил Эрдогана за неизменную позицию в поддержке территориальной целостности Украины и защите прав крымских татар.

Президент Украины также призвал президента Турецкой Республики содействовать в освобождении украинских заложников.

Стороны высказались за продолжение интенсивного политического диалога на высшем уровне. В частности, речь шла об организации очередной встречи в рамках украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня, а также реализации инициативы о проведении трехстороннего саммита в формате Украина-Турция-Азербайджан.

Отдельно подчеркивалась важность завершения переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Президенты двух стран обменялись также мнениями о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Петр Порошенко#Реджеп Тайип Эрдоган