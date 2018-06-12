Порошенко призвал Эрдогана посодействовать в освобождении украинских заложников

Порошенко обсудил с Эрдоганом расширение сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.

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Как сообщила пресс-служба главы Украинского государства, встреча состоялась сегодня в рамках визита Порошенко в Турцию.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.

Также Порошенко поблагодарил Эрдогана за неизменную позицию в поддержке территориальной целостности Украины и защите прав крымских татар.

Президент Украины также призвал президента Турецкой Республики содействовать в освобождении украинских заложников.

Стороны высказались за продолжение интенсивного политического диалога на высшем уровне. В частности, речь шла об организации очередной встречи в рамках украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня, а также реализации инициативы о проведении трехстороннего саммита в формате Украина-Турция-Азербайджан.

Отдельно подчеркивалась важность завершения переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Президенты двух стран обменялись также мнениями о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.