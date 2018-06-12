Порошенко сравнил гарантии безопасности США для КНДР с Будапештским меморандумом

Президент Украины прокомментировал результат исторической встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

Президент Петр Порошенко надеется, что президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын учли недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украине. Об этом он написал в Twitter.

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"Приветствую результаты исторической встречи президента США с лидером КНДР в Сингапуре. Благодаря решительному лидерству президента Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове сейчас уже не является таким невозможным. Надеюсь, что гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украине", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Сингапуре состоялась первая в истории американо-северокорейских отношений встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Его основная тема - ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряжения в отношениях между государствами.

Саммит проходил в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза.

По его итогам подписан совместный документ, согласно которому президент США Дональд Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности, а лидер КНДР Ким Чен Ын, в свою очередь, подтвердил свои намерения провести полную денуклиаризацию Корейского полуострова.

Справка УНИАН. В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

Согласно меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.

Впоследствии две другие ядерные державы – Китай и Франция – выразили аналогичные гарантии Украине в форме заявлений.

Однако Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.