В Европарламенте призвали украинскую власть выйти на "КиевПрайд"

35 европарламентариев призвали украинскую власть обеспечить безопасность участников Марша равенства 17 июня в Киеве.

35 депутатов Европейского парламента призвали украинских лидеров и власть присоединиться к своим гражданам на Марше равенства ЛГБТ-сообщества, который пройдет в Киеве 17 июня.

Об этом говорится в открытом письме 35 депутатов Европарламента к президенту Петру Порошенко, Кабинету министров и Верховной Раде, размещенном на сайте евродепутата Ребекки Хармс. Также украинскую власть призвали обеспечить безопасность участников Марша.

В документе отмечается, что «КиевПрайды» прошлых двух лет продемонстрировали приверженность страны защищать права граждан на мирные собрания.

«Мы призываем украинские власти сохранить мир в этом году 17 июня и обеспечить безопасность на предстоящем «КиевПрайде», - написали депутаты.

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Они также призвали власти Украины завершить работу по защите прав представителей ЛГБТИ-сообщества. Евродепутаты напомнили, что Украина остается одной из последних в Европе стран, в которой представителей ЛГБТИ-сообщества не защищают никакие законы.

«Большие изменения часто начинаются с символических жестов. Мы призываем украинских лидеров и власти присоединятся к своим гражданам на «КиевПрайде» 17 июня. Сделайте историю и станьте вместе с украинцами, которые идут к демократии в нашей европейской семье», - написали евродепутаты.

Как сообщал УНИАН, представители Международного форума ЛГБТИ-сообщества (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов) ожидают, что в запланированном на 17 июня в центре Киева Марше равенства примут участие 5 тыс. лиц. Марш равенства начнется в 9.00 возле Национальной оперы Украины.