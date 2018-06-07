В Киеве 17 июня пройдет Марш равенства "Киевпрайд-2018"

Марш равенства начнется в 9:00 возле Национальной оперы Украины.

17 июня, в воскресенье, в Киеве состоится Марш равенства "Киевпрайд".

Об этом сообщает сайт организации. В этом году прайд продлится с 8 до 17 июня, начнется с насыщенной кино-программы, будет включать в себя дискуссионные и развлекательные ивенты и закончится традиционным Маршем равенства.

Что означает Марш равенства?

Лозунг нынешнего марша: "Страна свободных - будь собой".

"Что мы вкладываем в этот месседж? Это месседж о том, что Украина, Киев, другие города, потому что в Марше равенства примут участие люди из разных городов, - это те люди, которые выступают за свободу. Что мы в это вкладываем? Опять же, мы выступаем против того, чтобы кого-то переиначивали, дискриминировали и притесняли. И Марш равенства в этом году как раз будет об этом. Это будет самое свободное событие в этом году, и мы хотим расширять эти рамки свободы для того, чтобы, во-первых, ЛГБТ-сообщество в Украине было услышано, но с другой стороны и в то же время, могли быть услышаны другие группы, которые дискриминированы, и которые могут присоединяться к Маршу равенства 17 июня", - сказал глава PR-департамента "КиевПрайд2018" Тимур Левчук.

Кому можно принять участие в Марше?

Участие могут принять все желающие. Также организаторы предлагают заранее зарегистрироваться для участия в марше, чтобы ознакомиться с политикой безопасности инструкцией, получить информацию о времени и месте проведения марша чуть раньше, чем она будет объявлена ​​публично и получить подробную информацию о путях и способах ухода после завершения Марша.

Где пройдет Марш?

Примерно за неделю до Марша сообщат о деталях мероприятия, которые пока не объявляются через угрозы безопасности. Организаторы просят участников зарезервировать время в воскресенье, с 8:00 до 13:00 для участия в Марше (это включает дорогу в обе стороны).

Сейчас известно, что Марш равенства начнется в 9:00 возле Национальной оперы Украины. Дальнейший маршрут будет объявлен в ближайшее время.

Сколько людей будут принимать участие?

Представители Международного форума ЛГБТИ-сообщества (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов) ожидают, что в запланированном на 17 июня в центре Киева Марши равенства примут участие 5 тыс. человек.

Каковы гарантии безопасности?

Директор общественной организации «КиевПрайд» Руслана Панухник рассказала, что организаторы марша провели несколько встреч с представителями Национальной полиции и столичной власти. На встречах были согласованы "меры безопасности и обеспечения общественного порядка", заметила Панухник.

Опять же, советуем зарегистрироваться для участия в марше, чтобы ознакомиться с инструкцией по безопасности и получить подробную информацию о путях, и вариантах ухода после завершения Марша.

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Ранее сообщалось, что в прошлом году в марше приняли участие не менее 2 тысяч человек. В шествии принимали участие не только представители ЛГБТ-сообщества, а также иностранные дипломаты, члены правозащитных организаций и обычные граждане.

Также в 2017 году накануне проведения Марша Равенства в Киеве хакеры взломали сайт ЛГБТ-организации "Гей-альянс Украина", участникам угрожали расправой. Кроме того, националистические силы не считают проведение марша ЛГБТ-сообщества защитой прав людей и пытались его заблокировать.