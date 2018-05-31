В Генштабе выразили готовность к получению Украиной Плана действий по членству в НАТО

Представитель Генштаба заявил о существенном прогрессе в достижении стандартов Альянса.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины выразили готовность к получению Украиной Плана действий относительно членства в НАТО и заявили о существенном прогрессе в достижении стандартов Альянса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал и.о. начальника главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба Валентин Левчик.

«Что касается возможности предоставления ПДЧ и готовы ли к этому в Генеральном штабе Украины? ... Основной целью Годовой национальной программы (сотрудничества под эгидой комиссии Украина - НАТО - УНИАН) в части, касающейся Минобороны и ВСУ, является то, чтобы мы соответствовали критериям членства в НАТО. По сути, Годовая национальная программа по своей структуре соответствует ПДЧ», - заявил он.

По словам Левчик, ВСУ уже очень долго работают над достижением совместимости с вооруженными силами стран Альянса.

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«Я вас уверяю, что есть реальный прогресс, и мы продвигаемся в нужном направлении, и мы в случае предоставления ПДЧ будем готовы плавно перейти из формата ГНП в ПДЧ и продолжить подготовку как ВСУ, так и всех государственных (органов), потому, что не только ВСУ вступают в НАТО, а государство вступает в НАТО. Мы будем к этому готовы», - сказал Левчик.

На уточняющий вопрос о возможности для украинской армии достичь стандартов Альянса до 2020 года, как об этом заявил украинское руководство, он ответил: «Мы упорно работаем над этим, поставлена задача по достижению совместимости с государствами-членами НАТО. Это процесс, который не может быть приостановлен, даже в государствах-членах НАТО, которые существуют, этот процесс непрерывный. Он постоянно идет и постоянно совершенствуется. Прогресс есть, и мы работаем над этим вопросом».

Как сообщал УНИАН, в феврале в письме к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу президент Украины Петр Порошенко попросил предоставить Украине План действий относительно членства.

16 марта Порошенко сообщил, что поручил подготовить проект поправок в Конституцию относительно стремлений Украины вступить в НАТО и Европейский Союз.

28 марта президент подписал указ «Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2018 год». Согласно указу, Украина хочет получить приглашение от НАТО относительно ПДЧ в среднесрочной перспективе.