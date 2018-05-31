В Генштабе надеются на летальное оружие от ЕС по примеру США

В марте Порошенко на совместной пресс-конференции с Могерини призвал Европейский Союз предоставить Украине оборонительное вооружение.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины ожидают, что после США летальную оружие Украина предоставят страны-члены Евросоюза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге в Киеве и.о. начальника главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ Валентин Левчик.

«Что касается предоставления летального оружия и обращения президента к странам-членам ЕС: вполне логично с нашей стороны рассматривать, что пример США станет хороше м поводом и будет побуждать или способствовать тому, что соответствующие страны-члены ЕС тоже примут решение о предоставлении летального оружия», - сказал он.

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«Да, мы этого ожидаем и надеемся на это, потому что это действительно нам нужно», - добавил Левчик.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 2 марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

17 февраля Порошенко заявил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin. 30 апреля он сообщил, что Javelin доставили в Украину.

12 марта президент на совместной пресс-конференции с вице-президентом Еврокомиссии - высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини призвал Европейский Союз признать Россию стороной конфликта на Донбассе и предоставить Украине оборонительное вооружение.

22 мая в Украине провели испытания противотанкового комплекса третьего поколения Javelin.