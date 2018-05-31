США пытаются положить конец спору между Украиной и Венгрией до саммита НАТО в июле

Вопрос Украины были среди тем переговоров госсекретаря Майка Помпео с венгерским министром иностранных дел Петером Сиярто.

Ряд встреч и заявления официальных источников Вашингтона, Будапешта и Киева свидетельствуют, что США активно пытаются положить конец противостоянию между Венгрией и Украиной, которое возникло из-за расхождения во взглядах на права украинских венгров.

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Ключевой фразой в сообщениях есть утверждение о том, что стороны хотят найти решение проблем до проведения саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля, передает Голос Америки.

Государственный департамент США сообщил, что вопрос Украины были среди тем переговоров в Вашингтоне государственного секретаря Майка Помпео с венгерским министром иностранных дел Петером Сиярто этой неделе. Помпео и Сиярто говорили о необходимости помочь Украине.

“Секретарь также отметил острую необходимость помочь Украине, учитывая российскую агрессию, включительно с важностью содействия и поддержки взаимодействия Украины с НАТО и необходимости противодействовать негативному российскому влиянию в центральной Европе”, - сказано в официальном отчете о встрече от имени пресс-секретаря Госдепартамента Гедер Науерт.

Неделей ранее венгерское Министерство иностранных дел сообщило, что тема противостояния Будапешта с Киевом также была ведущей в разговорах Весса Митчелла, помощника американского государственного секретаря, который посещал Венгрию 23 мая.

Посольство США в Будапеште сообщило, что Митчелл среди прочего говорил с министром иностранных дел Сиярто и министром обороны Бенко о “важности объединенной поддержки НАТО для Украины, как жертвы российской агрессии”.

Венгерская сторона сообщила об этих же переговорах, но с другим ударением, не вспомнив про агрессию России, заявив, что “Венгрия благодарна США за помощь в решении украинского конфликта”.

Напомним, Венгрия в течение нескольких месяцев использовала свои права члена НАТО и ЕС для блокирования сотрудничества Украины с этими организациями.

Как сообщал УНИАН, Будапешт недоволен новым украинским законом об образовании, который требует увеличения обучения на украинском языке в государственных школах, включительно со школами в районах проживания национальных меньшинств. Венгрия ранее отказывалась от переговоров с Украиной по этому вопросу.