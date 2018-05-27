В МИД Польши призвали генсека НАТО вмешаться в спор Венгрии с Украиной

В польском внешнеполитическом ведомстве считают, что у Столтенберга есть необходимые для этого инструменты.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг может вмешаться в ситуацию с попыткой Венгрии заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины.

Об этом сообщает польское издание Рolsatnews.

В частности, Чапутович назвал ситуацию с Венгрией и Украиной "спором в кругу семьи".

"Надо изучить проблему и предложить решение, которое развеет все сомнения. Возможно, целесообразно было бы привлечь третью сторону, которая поможет, например, генерального секретаря НАТО. Думаю, он имеет определенные инструменты, чтобы решить эту проблему", - отметил Чапутович.

Кроме того, он сообщил, что несколько дней назад обсуждал эту проблему с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

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Как сообщал УНИАН, в апреле Венгрия в третий раз заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на министерском уровне.

Ранее, в марте, министр иностранных дел Венгрии Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

В частности, он отметил, что Венгрия заблокирует проведение комиссии Украина-НАТО на министерском уровне в апреле, а также в июле.