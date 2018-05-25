Венгрия инициировала пересмотр политики НАТО в отношении Украины - СМИ

Венгерское правительство продвигает идею, что "реформирование Украины провалилось".

Генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу поступило официальное обращение Венгрии о пересмотре политики Альянса в отношении Украины.

Документ, озаглавленный "Меморандум: Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины" был одобрен на торжественном первом заседании обновленного правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном, сообщает Европейская правда.

Объёмный документ был направлен из Будапешта к руководству Альянса и всех государств-союзников. В нем венгерское правительство доказывает, что "реформирование Украины провалилось".

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"Украинское государство ослабло до такой степени, что теперь она не способна выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление", - говорится в документе.

Правительство Орбана также подчеркивает, что Украина не достигла успеха, "несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи". Также в документе говорится, что Украина "представляет опасность для соседей".

На этом основании Будапешт предлагает пересмотреть поддержку, которую НАТО оказывает Украине.

"Чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе Альянса, НАТО должна адаптировать свою политику в отношении Украины в этих новых обстоятельствах", - говорится в документе.

При этом, отмечает "Европейская правда", обращение содержит норму, которая напоминает шантаж. Будапешт готов откажется от всех своих обвинений, если Украина не будет применять языковую норму закона об образовании для национальных меньшинств государств-членов НАТО (в том числе – для венгерского меньшинства на Закарпатье).

Напомним, ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что будет блокировать сотрудничество Украины и НАТО до тех пор, пока Киев не «восстановит права», которые ранее предоставлялись в Украине национальным меньшинствам.