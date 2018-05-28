Генсек НАТО надеется на быстрое разрешение спора между Украиной и Венгрией

Столтенберг подтвердил, что находится в постоянном контакте с Венгрией и Украиной относительно спора по украинскому закону о языках, из-за которого Венгрия настаивает на пересмотре программ НАТО в отношении Украины.

«НАТО очень ценит партнерские отношения с Украиной и мы продолжаем оказывать помощь и поддержку Украине», - подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы после своего выступления на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве 28 мая.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Он подчеркнул, что НАТО поддерживает постоянный контакт с украинскими должностными лицами. «Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Порошенко, с министром иностранных дел Климкиным и другими украинскими чиновниками», - подчеркнул чиновник, особо отметив, что в понедельник также запланирована встреча двусторонней комиссии Украина-НАТО на уровне послов.

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Столтенберг подтвердил, что находится в постоянном контакте с Венгрией и Украиной по спору относительно украинского закона о языках, из-за которого, по сообщениям СМИ, Венгрия настаивает на пересмотре программ НАТО в отношении Украины.

«Нам известны разногласия относительно закона о языках, - подчеркнул Столтенберг. - Я говорил об этом с премьер-министром Виктором Орбаном, говорил с Петром Порошенко по этому вопросу и мы находимся с ними в тесном контакте.

Мы надеемся, что эти разногласия можно будет решить как можно скорее. Мы должны понимать, что нужно учитывать любую законное требование этнических меньшинств изучать собственный язык – язык своего меньшинства, но, одновременно, иметь возможность изучать государственный язык, так как важно владеть и государственным языком. Многие страны находили возможности балансировать эти потребности уважать язык меньшинства, а также изучать государственный язык и, надеюсь, будет возможность решить эту проблему, связанную с языковым законом в Украине», - заявил чиновник.