В Раде открыли выставку о борьбе с курением

В парламенте открыли выставку «Борьба с табакокурением: профессиональные решения без хайпов и флешмобов».

Накануне Всемирного дня борьбы с табакокурением в кулуарах третьего этажа Верховной Рады Украины открылась экспозиция «Борьба с табакокурением: профессиональные решения без хайпов и флешмобов».

Инициатором экспозиции стал народный депутат Геннадий Кривошея – соавтор законопроекта №2430-д – о внесении изменений в некоторые законы об усовершенствовании регулирования в сфере производства, оборота, запрета рекламы и спонсорства табачных изделий, электронных сигарет и травяных изделий для курения.

"Уже несколько лет в профессиональных кругах и среди общественных активистов идет дискуссия о регулировании рынка табака и электронных сигарет, о внедрении новых, более эффективных мер по борьбе с курением. Но за этот созыв парламент так и не смог рассмотреть ни один законопроект на эту тему – а их уже скопилось более десятка", – рассказывает Геннадий Кривошея.

По его мнению, вокруг этой темы в последние годы много шума, но мало результатов.

"Все что мы видим – это хайпы и флешмобы, которые проводят некоторые активисты. Но результата нет. Мне кажется, украинцы уже устали от флешмобов и протестов. Пора предлагать качественные профессиональные решения и внедрять их в жизнь", – уверен Кривошея.

Как напомнил народный депутат, еще год назад рабочая группа на основе Комитета Верховной Рады по налоговой политике создала единый комплексный законопроект по борьбе с курением – №2430-д – который смог объединить самые лучшие предложения из всех разработанных законопроектов на эту тему.

Цель экспозиции, открытой в кулуарах парламента – обратить внимание народных депутатов, журналистов и гостей Верховной Рады на проблемы, связанные с курением, и напомнить о необходимости внедрения передового европейского опыта борьбы с табаком.

Выставка уделяет особое внимание электронным сигаретам, которые в последние годы набирают популярность в Украине, но их оборот до сих пор законодательно не урегулирован. Также организаторы экспозиции обратили внимание на вопросы запрета сигарет с характерными вкусовыми добавками – фруктов, ментола, ванили и т.п. – которые могут привлекать детей.

Значительная часть выставки посвящена борьбе с контрабандой табачных изделий. Как отмечают организаторы выставки, в Украине, в отличие от многих стран Евросоюза, до сих пор не предусмотрена уголовная ответственность за контрабанду сигарет.

В то же время, контрабанда табачных изделий в Украине за прошлый год выросла вдвое. Это не только создает потери для государственного бюджета (более 1,2 млрд. грн. в год), но и ухудшает отношения Украины с Евросоюзом, увеличивает организованную преступность, расширяет возможности для коррупции и теневой экономики.

Помочь решить упомянутые в экспозиции проблемы и призван законопроект №2430-д.