Порошенко поручил МИД увеличить количество украинских женщин-дипломатов в странах ЕС
02:03, 24 июля 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину увеличить количество украинских женщин-дипломатов в странах-членах Европейского союза.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
"Президент поставил задачу министру иностранных дел Павлу Климкину увеличить количество женщин-дипломатов, которые возглавят украинские дипломатические учреждения, которые будут представлять Украину в странах Евросоюза", - говорится в сообщении.
Порошенко подчеркнул, что выступает за увеличение присутствия женщин во власти.
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"Евроинтеграция диктует необходимость большего присутствия женщин во всех ветвях власти", - отметил он.
Также Президент отметил, что поддерживает позицию женщин-народных депутатов, которые выступают за введение гендерного квотирования в избирательном законодательстве.
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