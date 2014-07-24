Порошенко поручил МИД увеличить количество украинских женщин-дипломатов в странах ЕС

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"Президент поставил задачу министру иностранных дел Павлу Климкину увеличить количество женщин-дипломатов, которые возглавят украинские дипломатические учреждения, которые будут представлять Украину в странах Евросоюза", - говорится в сообщении.

Порошенко подчеркнул, что выступает за увеличение присутствия женщин во власти.

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"Евроинтеграция диктует необходимость большего присутствия женщин во всех ветвях власти", - отметил он.

Также Президент отметил, что поддерживает позицию женщин-народных депутатов, которые выступают за введение гендерного квотирования в избирательном законодательстве.