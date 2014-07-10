Климкин: ратификацию Соглашения с ЕС затягивать не будут

Об этом заявил глава МИД Павел Климкин в интервью BBC Украина.

"Мы готовим пакет документов для ратификации, сейчас он согласовуется с ключевыми министерствами - это вопрос недель", - сообщил дипломат.

Министр уверяет, что обвинения украинской власти в умышленном затягивании ратификации Соглашения, заключенного две недели назад, ложные.

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"Главная проблема - в имплементации соглашения. Ведь евроинтеграция - это реальные реформы, которые нужны для перспективы будущего вступления в ЕС. Именно для этого нужен национальный план, уже есть его первый проект, он рассматривается в том числе и европейскими институтами", - сказал министр.