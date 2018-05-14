ЕС расширил санкционный список из-за нарушения суверенитета Украины до 155 человек

Евросоюз внес в санкционный список пять человек , которые оказывали поддержку и подрывали целостность Украины, проводя выборы президента России в оккупированном Крыму.

Численность лиц, против которых Евросоюз ввел санкции за нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, выросла до 155.

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Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине в связи с введением ограничительных мер в отношении запрета на въезд и замораживание активов для пяти человек, которые были привлечены к организации незаконных выборов президента Российской Федерации в оккупированном Крыму.

"Совет ЕС добавил пять человек в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры на действия, подрывающие и угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Они внесены в санкционный список в связи с их вовлеченностью в организацию президентских выборов в России на территории незаконно аннексированного Крыму и города Севастополь, которые состоялись 18 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

"Эти люди активно оказывали поддержку и внедряли политику, которая подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины; они занимают ответственные должности в избирательных комиссиях Крыма и Севастополя. Такие меры касаются запрета на въезд и замораживание активов", - заявили в ЕС.

"В связи с этим решением список лиц, на которые распространяются санкции, вырос до 155 человек. Также в рамках текущего санкционного режима Евросоюз заморозил активы 38 организаций", - говорится в сообщении.

Соответствующие законодательные акты, которые также содержат имена вышеупомянутых лиц, доступны в Официальном журнале ЕС от 14 мая.

Также сказано, что другие меры Евросоюза в ответ на кризис в Украине касаются экономических санкций в отношении конкретных секторов российской экономики (действующих до 31 июля 2018 года), а также ограничительных мер за незаконную аннексию Крыма и Севастополя, которые применяются только к территории Крыма и городу Севастополь (действующих до 23 июня 2018 года).