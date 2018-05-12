Россия до 14 мая должна объяснить ООН, почему не отменила запрет Меджлиса – Зеркаль

В МИД напомнили, что Украина обратилась в Международный суд ООН из-за того, что промежуточный приказ суда по делу против России последней не выполняется.

Россия до 14 мая должна предоставить Международному суду ООН объяснения о выполнении промежуточного приказа суда в части разрешения деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму и предоставлении доступа к обучению на украинском языке на полуострове.

Об этом в эфире «5 канала» сообщила замминистра иностранных дел УкраиныЕлена Зеркаль, пишет Радио Свобода.

«До 14 мая россияне должны представить свой письменный ответ на наш запрос относительно толкования и о том, что происходит с реализацией этого приказа (суда ООН – КР). После этого суд решит, по какой процедуре он пойдет: будут или не будут так называемые устные слушания, для того чтобы решить, что делать дальше», – сказала она.

Она напомнила, что Украина обратилась в Международный суд ООН из-за того, что промежуточный приказ суда по делу против России последней не выполняется.

«Мы обращались в суд в связи с тем, что суд должен принять неотложные меры, чтобы обеспечить это выполнение, поскольку нарушения нарастают», – отметила Зеркаль.

24 апреля стало известно, що Украина обратилась в Международный суд ООН с просьбой подтвердить, что Россия обязана отменить запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в соответствии с приказом о применении временных мер против России, принятого в 2017 году.

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Кроме этого, в МИД Украины напомнили, что приказ Международного суда ООН обязывает Россию обеспечить доступ крымчан к получению образования на украинском языке, и призывает стороны не принимать меры, которые могли бы обострить спор перед судом, который включает в себя как и осуществление дискриминационных действий на территории АР Крым, так и поддержания актов терроризма на востоке Украины.

Украина в очередной раз выразила глубокую обеспокоенность подходам России к толкованию положений решения Международного суда по применению временных мер и заявила, что действия России не соответствуют нормам международного права.

В 2017 году Украина в Международном суде ООН инициировала дело против России с целью ее привлечения к ответственности за финансирование и поддержку актов терроризма в Украине, а также участие в совершении актов расовой дискриминации в рамках осуществления актов агрессии против Украины.

Украина также направила запрос в Международный суд ООН с просьбой принять соответствующие временные меры, учитывая неотложный характер ситуации. 19 апреля 2017 года суд принял решение применить временные меры против России по требованию Украины.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.