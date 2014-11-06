Россия отказывается вести переговоры по Донбассу

Россия отказывается от возврата к переговорному процессу по урегулированию ситуации на востоке Украины в "женевском формате", то есть с участием представителей России, ЕС, США и Украины.

Об этом идет речь в комментарии МИД РФ, опубликованном на официальном сайте министерства.

"Сейчас очевидно, что все эти договоренности (Минские договоренности - УНИАН) были грубо попраны украинской стороной. Вместо деэскалации Киевом были активизированы на Юго-Востоке страны боевые действия с использованием тяжелой техники, что привело к тысячам человеческих жертв и масштабным разрушениям", - заявляет российский МИД.

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По мнению МИД РФ, вместо "реальной конституционной реформы" и налаживания диалога с народом были предприняты "какие-то невнятные кулуарные маневры", которые пока не вылились ни во что, кроме "пустых обещаний".

"Возникает вопрос о целесообразности возвращения к формату, который не принес ожидавшегося результата. Не лучше ли украинской стороне сначала попробовать выполнить то, о чем уже договаривались и что было обещано сделать?" - говорится в завершении.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк в очередной раз подчеркивает необходимость проведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе в "женевском формате": Украина-США-ЕС-Россия.

"Женевский формат" переговоров предусматривает участие в них США, Евросоюза, Украины и России.

Такая встреча на уровне министров иностранных дел Украины, России, США и высокого представителя ЕС по внешним вопросам состоялась 17 апреля в Женеве. По итогам встречи была подписана декларация, реализация положений которой должна привести к прекращению военных действий на востоке Украины.

Также ситуацию в Украине стороны планировали решить в рамках «берлинского формата» при участии министров иностранных дел Украины, РФ, Франции и Германии. Переговоры проходили в июле и августе, но также не привели к прекращению конфликта.

Президент Украины Петр Порошенко 4 ноября в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри предложил восстановить «женевский формат» диалога для мирного урегулирования ситуации в Донбассе.