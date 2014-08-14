Ситуация на востоке Украины не имеет дипломатического выхода - эксперт

"Этот гуманитарный конвой даст возможность России показать, что она имеет доступ к этим территориям и может оказать населению помощь. В то же время это поможет провести контрабандой людей и оборудование. Украинские военные вынуждены будут или отбить или пропустить этот конвой. В любом случае, Москва также на это отреагирует", - заявил Курт Волкер, которого цитирует 24tv.ua.

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Он также добавил, что Россия настроена очень решительно и ее можно остановить только военными действиями.

"Украина к этому готова, а вот остальная часть Европы - еще нет. Украине нужно гораздо больше поддержки и от Европы, и от США", - подчеркнул эксперт.