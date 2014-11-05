Климкин призвал ОБСЕ немедленно прислать наблюдателей в Донецк для расследования гибели детей

Об этом сам Климкин написал в Twitter.

«На встрече с генсеком ОБСЕ Дзаньером и главой СММ Апаканом пришла ужасная новость из Донецка. Все шокированы нечеловеческим нападением на школу», - отметил министр.

«Призвал ОБСЕ немедленно отправить на место преступления наблюдателей. Нужно по горячим следам расследовать и наказать виновных», - написал Климкин.

Читайте такжеОБСЕ увеличит число наблюдателей в Украине до полутысячи человекКак сообщал УНИАН, в Донецке в поселке Северное сегодня в результате взрыва снаряда возле школы погибли двое подростков, четверо ранены.

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзаньєр прибыл в Украину. Он посещает Специальную мониторинговую миссию (СММ) в Украине.