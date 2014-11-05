Климкин призвал ОБСЕ немедленно прислать наблюдателей в Донецк для расследования гибели детей
19:26, 05 ноября 2014Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ОБСЕ немедленно прислать наблюдателей в Донецк для расследования взрыва возле школы, в результате которого погибли дети.
REUTERS
Об этом сам Климкин написал в Twitter.
«На встрече с генсеком ОБСЕ Дзаньером и главой СММ Апаканом пришла ужасная новость из Донецка. Все шокированы нечеловеческим нападением на школу», - отметил министр.
«Призвал ОБСЕ немедленно отправить на место преступления наблюдателей. Нужно по горячим следам расследовать и наказать виновных», - написал Климкин.
Читайте такжеОБСЕ увеличит число наблюдателей в Украине до полутысячи человекКак сообщал УНИАН, в Донецке в поселке Северное сегодня в результате взрыва снаряда возле школы погибли двое подростков, четверо ранены.
Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзаньєр прибыл в Украину. Он посещает Специальную мониторинговую миссию (СММ) в Украине.
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