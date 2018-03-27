В Москве началось рассмотрение по существу дела украинского журналиста Сущенко

Сегодня Мосгорсуд также намерен принять решение о продлении срока ареста Сущенко еще на 6 месяцев.

Московский городской суд начал по существу рассматривать уголовное дело против украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в России в шпионаже.

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Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, дело рассматривает трое судей.

Журналистов пустили на начало заседания, в ходе которого судья попросил Сущенко представиться, расспросил, где он работал до задержания, а также уточнил его семейное положение.

Операторов не допустили даже начало заседания.

Также в зале строго была запрещена фотосъёмка.

Судья объяснил, что на дело наложен гриф «совершенно секретно», поэтому по требованию прокурора принято решение проводить заседание в закрытом режиме.

Адвокат Марк Фейгин предложил частично рассмотреть дело в закрытом режиме, поскольку из 12 томов дела, только 9 секретны. Однако суд отклонил это ходатайство.

Также суд отказал консулу Украины Геннадию Брескаленко присутствовать в зале суда в качестве общественного защитника наряду с адвокатом Фейгиным.

Сегодня Мосгорсуд также намерен принять решение о продлении срока ареста Сущенко ещё на 6 месяцев.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

24 января 2018 года суд в Москве продлил срок ареста Сущенко до 30 марта. 20 марта Московский городской суд признал законным решение о продлении срока ареста Сущенко.

21 марта адвокат Фейгин сообщил, что рассмотрение дела Сущенко в российском суде может завершиться в мае, и тогда же под влиянием международных посредников он может быть освобожден.