Сущенко могут освободить уже в мае этого года - адвокат

12:16, 21 марта 2018
Политика
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Сущенко могут освободить уже в мае / фото УНИАН

Об этом в интервью Радио Свобода заявил адвокат журналиста Марк Фейгин.

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"12 томов дела – не такой большой объем, и, собственно говоря, четыре свидетеля, главный свидетель обвинения – один. С другой стороны, я вижу, что желание обменять Романа Сущенко есть, и переговоры в этом направлении продолжаются. Привлечен ряд международных посредников. Будем надеяться, что это как-то синхронизируется с ходом суда, и все закончится успешно где-то в мае", – сказал Фейгин.

Он также рассказал, что в марте Сущенко "передали часть писем из цензуры, всего около 40 штук, среди которых четыре письма уже покойного отца".

Как сообщал УНИАН, рассмотрение по сути дела незаконно арестованного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко начнется 27 марта.

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Теги: #журналист Роман Сущенко