Путин поручил своей администрации проработать просьбу Собчак о помиловании украинских политзаключенных

19 марта Собчак на встрече Путина с соперниками по выборам президента передала ему просьбу о помиловании 16 осужденных.

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации проработать просьбу бывшего кандидата в президенты РФ Ксении Собчак о помиловании 16 политзаключенных, среди которых украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также"Совсем дебилы, что ли?": сестра Сенцова прокомментировала слухи о его отравлении«Действительно, такой список Ксенией Собчак передан президенту. Президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список. Пока другого сказать вам не могу», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН относительно того, как Путин отреагировал на просьбу помиловать 16 политзаключенных и возможно ли, что он прислушается к просьбе российского политика, которая заняла четвертое место по результатам выборов президента РФ.

Как сообщалось, 19 марта Собчак на встрече Путина с соперниками по выборам президента передала ему просьбу о помиловании 16 осужденных.

«В списке Собчак 16 фамилий: Дмитрий Бобка, Зимовец Станислав, Александр Кольченко, Владимир Лапыгин, Сергей Мохнаткин, Олег Навальный, Александр Соколов, Олег Сенцов и другие», - сообщили в штабе Собчак.

Активиста Кольченка и режиссера Сенцова сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил Сенцова и Кольченка к 20 и 10 годам заключения соответственно. Оба вину не признали.