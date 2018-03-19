Собчак передала Путину прошение о помиловании Сенцова и Кольченко

В списке Собчак значится 16 фамилий. Путин пообещал рассмотреть ее прошение.

Ксения Собчак на встрече Владимира Путина с соперниками по выборам президента России передала ему прошение о помиловании украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко, передает РИА «Новости».

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«В списке Собчак 16 фамилий: Дмитрий Борисок, Станислав Зимовец, Александр Кольченко, Владимир Лапыгин, Сергей Мохнаткин, Олег Навальный, Александр Соколов, Олег Сенцов и другие», — говорится в сообщении штаба Собчак.

Напомним, за Собчак отдали 1,6% голосов избирателей на президентских выборах РФ.

Как сообщал УНИАН, активиста Александра Кольченко и режиссера Олега Сенцова задержали сотрудники ФСБ РФ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 приговорил Сенцова и Кольченко к 20 и 10 годам заключения соответственно. Оба вину не признали. Кольченко отбывает наказание в исправительной колонии №6 (г. Копейск, Челябинская область РФ).