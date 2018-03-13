Бывший регионал "засветил" в Раде часы за $16 тысяч (фото)

На руке у Кивалова были часы швейцарского бренда Blancpain из коллекции Leman.

Бывший депутат "Партии регионов", а ныне член парламентской фракции "Оппозиционный блок" Сергей Кивалов появился на заседании Верховной Рады 13 марта в часах стоимостью 16 тысяч долларов.

Соответствующий снимок в парламенте сделал фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Читайте такжеНардеп от БПП "засветила" в Раде серьги за $5 тысяч (фото)

На фото видно, что на руке у Кивалова часы швейцарского бренда Blancpain из коллекции Leman. Согласно данным интернет-магазинов, розничная цена этого аксессуара составляет 16 тысяч 200 долларов.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Михаил Добкин появился в Верховной Раде в часах, стоимость которых можно сравнить со скромной однокомнатной квартирой в Киеве.

На фото видно, что парламентарий не скрывает своего достатка, красуясь в швейцарских часах Rolex.