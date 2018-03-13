Бывший регионал "засветил" в Раде часы за $16 тысяч (фото)
11:52, 13 марта 2018Политика
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На руке у Кивалова были часы швейцарского бренда Blancpain из коллекции Leman.
Это уже далеко не первый случай, когда нардепы появляются в раде с дорогостоящими аксессуарами / фото Александр Гончаров, apostrophe.ua
Бывший депутат "Партии регионов", а ныне член парламентской фракции "Оппозиционный блок" Сергей Кивалов появился на заседании Верховной Рады 13 марта в часах стоимостью 16 тысяч долларов.
Соответствующий снимок в парламенте сделал фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.
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На фото видно, что на руке у Кивалова часы швейцарского бренда Blancpain из коллекции Leman. Согласно данным интернет-магазинов, розничная цена этого аксессуара составляет 16 тысяч 200 долларов.
Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Михаил Добкин появился в Верховной Раде в часах, стоимость которых можно сравнить со скромной однокомнатной квартирой в Киеве.
На фото видно, что парламентарий не скрывает своего достатка, красуясь в швейцарских часах Rolex.
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