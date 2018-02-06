У Добкина-старшего в Раде заметили часы за $20 тысяч и iPhone X (фото)

На руках у Добкина-старшего заметили дорогие часы, а на столе - последнюю модель iPhone.

Народный депутат Украины Михаил Добкин появился в Верховной Раде в часах, стоимость которых можно сравнить со скромной однокомнатной квартирой в Киеве.

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На фото видно, что парламентарий не скрывает своего достатка, красуясь в швейцарских часах Rolex, передает "Апостроф".

Согласно данным одного из интернет-магазинов, стоимость такой модели составляется 22 тысячи долларов и это уже с учетом довольно щедрой скидки.

Также на столе у Добкина лежит iPhone X, цены на который в Украине стартуют от 30 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года в парламенте появился еще один обладатель нового iPhone X (десятый). Ею стала 27-летняя Алена Кошелева, народный депутат из "Радикальной партии".