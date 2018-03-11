Собчак ответила Климкину на обвинения в "политической шизофрении"

Собчак также который раз отметила, что планируемая поездка в Крым не предусматривает предвыборной агитации.

Кандидат на пост президента России Ксения Собчак прокомментировала слова главы МИД Украины Павла Климкина, который обвинил Собчак в политической шизофрении.

Об этом она сообщила в Instagram.

"Странным стал для меня ответ на мое письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина, уроженца города Курска. Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в "политической шизофрении", – написала Собчак.

"Очень не хочется отвечать вышестоящему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинская власть помешала единственному российскому политику, который поддержал их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами", – добавила кандидат в президенты России.

Собчак также который раз отметила, что планируемая поездка в Крым не предусматривает предвыборной агитации.

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"Я – один из немногих российских политиков, которые открыто заявляют о том, что события марта 2014 года – грубое нарушение международного права. Я выступаю за вывод российских вооруженных формирований из Донбасса и за решение крымской проблемы в рамках международных норм", – подчеркнула политик.

Собчак также рассказала о цели своего визита в Крым в 2014 году, за что недавно попала в базу "Миротворца". Так, по словам кандидата в президенты, в Крыму она вместе с журналистом Антоном Красовским собирали информацию для репортажа для издания "Сноб".

"Сейчас у меня принципиально другой статус, что я – кандидат в президенты России, Антон Красовский – мое доверенное лицо. Я единственный российский политик, который официально запросил разрешение у властей Украины на въезд в Крым с украинской территории. Представители посольства Украины в России говорят, что не получали копию этого заявления, что является неправдой", – подчеркнула Собчак.

Отметим, что ранее Собчак попросила у посольства Украины разрешения на посещение аннексированного Крыма, заверив, что он не предусматривает политической агитации. На это Климкин заявил, что желание Собчак является политической шизофренией и это будет ведением нелегитимной кампании к нелегитимным выборам на оккупированной территории.