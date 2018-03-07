Таким образом в предстоящих президентских выборах в РФ только один из кандидатов не находится в базе сайта.

Кандидат в президенты РФ на предстоящих выборах Ксения Собчак попала в базу сайта "Миротворец".

Как сообщается на сайте "Миротворца", причиной стало "сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный россией Крым", а также манипулирование информацией "с целью получения политических дивидентов".

Читайте такжеУ Лаврова просьбу Собчак к Украине посетить Крым сравнили с разрешением "пойти в туалет"Также на странице "Миротворца" в Facebook отметили, что теперь среди всех кандидатов на пост президента РФ только один - Григорий Явлинский - не находится в базе сайта.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Ксения Собчак сообщила, что она якобы обратилась в посольство Украины, чтоб получить разрешение на въезд в Крым. Однако в Посольстве Украины в Росии это опровергли.

Сегодня стало известно, что Собчак уже посещала оккупированный Крым в апреле 2014 года. В репортаже по итогам поездки она называла Крым освобожденной территорией Российской Федерации, а Симферополь – русским городом.