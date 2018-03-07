"Шизофрения": Климкин резко отреагировал на просьбу Собчак посетить Крым

Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым.

Глава украинского МИД Павел Климкин назвал намерения Собчак въехать в Крым через Украину, чтобы проводить там кампанию для участия в нелегитимных выборах президента РФ "политической шизофренией".

Об этом министр написал на странице в Twitter.

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"Меня все о Собчак и оккупированный Крым спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым это конечно позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах на окуппированной территории это точно шизофрения", - написал он.

"А чтобы пообщаться с крымскими татарами, надо приехать в Киев и встретиться с Меджлисом, который признан во всем мире и запрещен в оккупированном Крыму. Надеюсь, госпожа Собчак на стороне цивилизованного мира", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым. В то же время в посольстве Украины опровергли просьбу Собчак насчет разрешения посетить Крым.