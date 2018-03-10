Дело избиения Левченко переквалифицировали как «насилие в отношении государственного деятеля»

11:11, 10 марта 2018
Политика
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Дело избиения Левченко переквалифицировали как «насилие в отношении государственного деятеля» / фото gigamir.net

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на Facebook.

Соответствующие изменения были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас дело, возбужденное по факту нападения, квалифицируется в соответствии с ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса — «Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля».

Кроме прочего, в связи с зафиксированными фактами столкновений возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

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Ранее сообщалось, что в управление полиции доставили семерых участников столкновений в Киеве, во время которых избили народного депутата Юрия Левченко.

9 марта в Киеве на Татарке избили народного депутата Юрия Левченко в акции против незаконной застройки.

По данным полиции, работники благоустройства, согласно предписания, проводили демонтаж гаражей. После этого возникла потасовка, которую прекратили правоохранители.

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Теги: #Левченко побили#нардеп Левченко#прокуратура Киева