Опубликовано решение суда по палаткам под Радой: судья разрешил осмотреть их, а не сносить (документ)

В определении суда указывается, что осмотр должен был проводится по нормам ст. 237 УПК Украины.

Народный депутат Украины Мустафа Найем обнародовал в Facebook копию судебного решения, на основании которого сотрудники полиции действовали под Верховной Радой 3 марта. По его словам, задержание активистов и снос палаточного городка не имели никакого юридического основания.

Читайте такжеВ МВД объяснили, почему задержанных под Радой ставили на колениТак, согласно документу, известный судья Белоцерковец дал следователям разрешение на осмотр помещения и другого имущества в палаточном городке с целью найти причастных к нападению на полицейских двумя днями ранее, а также предметов, с которыми было совершено нападение.

В определении суда, при этом, указывается, что осмотр помещения должен проводится по нормам ст. 237 УПК Украины.

«Во-первых, ни вышеуказанная статья Кодекса, ни какие-либо другие правила обыска и осмотра не предполагают снос помещения или имущества. Во-вторых, задержание граждан в ходе обыска возможно лишь при исключительном перечне обстоятельств, предусмотренных ст. 208 УПК, а именно: если лицо застали при покушении или совершении преступления, либо непосредственно после совершения преступления, предусматривающего наказание в виде лишения воли», - подчеркивает Найем.

Депутат отмечает, что в таком случае полицейские должны были зафиксировать эти факты, и не позднее чем через 24 часа прокурор или следователь обязаны были внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Несмотря на это, согласно официальным данным в субботу было задержано 111 человек и составлено всего 4 протокола об административных правонарушениях.

«Поскольку другие производств до сих пор не начаты, очевидно, что у полиции нет доказательств совершения других преступлений», - подчеркивает депутат.

На этом основании Найем делает вывод, что все задержания были противозаконными и единственный статус, который могли иметь задержанные - это свидетели.

Напомним, 3 марта полиция очистила палаточный городок под Верховной Радой и задержала 111 его жителей. По словам заместителя председателя Нацполиции- начальника полиции Киева Андрей Крищенко, следственные действия в палаточном городке проводятся по событиям 27 февраля, когда пострадали 14 стражей порядка.

В Нацполиции заявили, что во время проведения следственных действий возле Верховной Рады правоохранители изъяли 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин, а также задержали более сотни человек, которые оказывали сопротивление полиции.