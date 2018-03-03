Дым, кровь и толпы правоохранителей: как разогнали палаточный городок под Радой (фоторепортаж)

Во время проведения следственных действий возле Верховной Рады правоохранители изъяли 9 гранат РГД-5, коктейли Молотова и 5 дымовых мин.

Сегодня полиция очистила палаточный городок под Верховной Радой и задержала 50 его жителей. По словам заместителя председателя Нацполиции - начальника полиции Киева Андрея Крищенко, следственные действия в палаточном городке проводятся относительно событий 27 февраля, когда пострадали 14 правоохранителей.

В Нацполиции заявили, что во время проведения следственных действий возле Верховной Рады правоохранители изъяли 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин, а также задержали более сотни человек, которые оказывали сопротивление полиции.

Читайте такжеВ результате стычек под Радой пострадали 6 протестующих и четверо полицейских

Как сообщал УНИАН, полиция не пропускает журналистов на территорию возле Верховной Рады Украины, где был расположен палаточный городок митингующих, в связи со «следственными действиями». Кордон правоохранителей выставлен между зданиями Кабмина и парламента - на пересечении улиц Грушевского и Садовой.

Кроме того, грузовики и трактор вывозят конструкции снесенного палаточного городка возле Верховной Рады Украины.