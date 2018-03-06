Фейерверки и дефиле официантов с дорогим шампанским: журналисты показали, как украинские политики отдыхали во Франции (видео)

На французском курорте Куршевель заметили украинских чиновников.

Дефиле официантов с люксовым шампанским за тысячи долларов и фейерверк - все это на французском курорте Куршевель для украинских гостей.

На видео, попавшем в интернет, можно увидеть мужчину, очень похожего на Юрия Косюка, миллиардера и внештатного советника президента Украины Петра Порошенко, говорится в сюжете программы "Гроші".

Читайте такжеГройсман готовит новые дотации для Косюка: 350 гривен за каждую курицуСудя по фото в Instagram, на шумной вечеринке присутствовали и другие известные влиятельные гости: возможно, жена харьковского олигарха Ярославского, а также, поговаривают в сети, Борис Ложкин, экс-глава АП.

"На видео в сети видно, как официанты выносят десятки бутылок Dom Perignon. Стоимость такого шампанского - 1,2 тыс. евро за бутылку. По минимальным подсчетам, только таких было около 50", - рассказали журналисты.

В пресс-службе Косюка заверили, что он был в Куршавеле на дне рождения коллеги и друга, он счета не оплачивал.

Как сообщали журналисты ранее, украинский миллиардер Юрий Косюк окончил строительство своего поместья возле парка Феофания под Киевом.