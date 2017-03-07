Собственный "Версаль": журналист показал имение украинского агробарона Косюка возле парка Феофания (фото, видео)

16:53, 07 марта 2017
Общество
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Украинский миллиардер Юрий Косюк окончил строительство своего поместья возле парка Феофания под Киевом.

Журналист показал имение Косюка / facebook.com/m.opanasenko

Журналист Следствия.Инфо Максим Опанасенко на своей странице в Facebook опубликовал фото и видео "дворца" бизнесмена.

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"Агробарон Косюк достроил свой "Версаль". Мы были в шоке в 2015-м, когда он начал возводить его на территории археологического памятника вблизи парка Феофания", - говорится в его сообщении.

Журналист показал имение Косюка / facebook.com/m.opanasenko

Сейчас строительство завершено, а отдых в парке теперь контролируют собаки, камеры наблюдения, заборы и служба безопасности Косюка, которая, по словам журналиста, "выцепляет" еще на подходах.

Напомним, Юрий Косюк владеет ПАО "Мироновский хлебопродукт" и торговой маркой "Наша Ряба". В 2016 году он занял 5 строчку в рейтинге украинского Forbes, его состояние оценили в $1 миллиард.

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Теги: #Косюк#имение