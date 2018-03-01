«Избирательный шабаш», который инсценирует Кремль на территории Крыма, должен получить жесткую международную оценку - Фриз

Ирина Фриз уверена, что международное санкционное давление должно продолжаться, ведь это один из самых эффективных цивилизованных механизмов сдерживания агрессора номер один в мире.

Для всего цивилизованного мира понятно, что "выборы в Крыму" являются грубым наругательством над одним из ключевых столпов демократии - свободой выбора.

Такое мнение выразила народный депутат Украины, председатель украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.

Она убеждена, что 18 марта в Крыму состоятся выборы без выборов, как и прежде устроенный псевдореферендум.

"Уверена, что тот «избирательный шабаш», который инсценирует Кремль на территории полуострова Крым, нарушения прав и свобод, расконсервация ядерных хранилищ, размещение дополнительных военных мощностей, должны получить жесткую международную оценку и политико-дипломатическое осуждение", - отметила нардеп.

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Также Фриз сообщила, что перевод заявления парламента относительно "выборов в Крыму" направляется на имя Президента ПА НАТО Паоло Али с обращением об информировании членов парламентской ассамблеи Альянса.

"Следующим после дня выборов шагом оккупационных властей полуострова будет заявление о 99% поддержке кандидата Путина на выборах президента РФ в Крыму. Для всего цивилизованного мира является понятным, что это грубое наругательство над одним из ключевых столпов демократии - свободой выбора. Именно поэтому, международное санкционное давление должно продолжаться, ведь это один из самых эффективных цивилизованных механизмов сдерживания агрессора номер один в мире", - утверждает она.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент принял Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов Президента Российской Федерации на временно оккупированной части территории Украины - в АР Крым и Севастополе.