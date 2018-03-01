Парубий назвал «балаболами» депутатов, которые обвиняют его в организации многократных переголосований

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что продолжит многократно ставить на голосование антикоррупционные законопроекты.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал «балаболами» народных депутатов, которые обвиняют его в организации многократных переголосований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

Во время голосования в первом чтении за законопроект «О внесении изменений в закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» (относительно создания единой базы абонентов – потребителей природного газа)» (№6391-1) не хватало голосов депутатов для поддержки данного законопроекта. Депутаты несколько раз переголосовывали, чтобы вернуться к рассмотрению этого документа.

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Когда кто-то из депутатов из сессионного зала выкрикнул, что спикер нарушает Регламент ВР, предлагая голосовать много раз за одно и то же решение, Парубий ответил: «Я в вопросе борьбы с коррупцией по 100 раз буду ставить, чтобы уничтожить коррупцию в этой стране. И не делайте мне замечания, а лучше будьте в зале и голосуйте – бороться с коррупцией надо не языком, а конкретными решениями. Балаболи».

Как сообщал УНИАН, сегодня Рада приняла закон об антикоррупционном суде в первом чтении.