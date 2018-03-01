Стянули Нацгвардию, стоят автозаки: активисты заявляют о готовящейся зачистке палаточного городка под Радой (фото, видео)

Под парламент свезли полицию и отряды Национальной Гвардии. Также со стороны Мариинского парка стоят машины скорой помощи, пожарные машины и автозаки.

Под Верховной Радой готовятся зачистить палаточный городок.

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Об этом сообщил народный депутат Семен Семенченко в видео, опубликованном на странице в Facebook.

Он сообщил, что под парламент свезли полицию и отряды Национальной Гвардии. Также со стороны Мариинского парка стоят машины скорой помощи, пожарные машины и автозаки.

Семенченко добавил, что крюками и тросами снесут установленный забор вокруг лагеря. У силовиков с собой кусачки и средства для демонтажа забора.

Активисты, которые находятся в палаточном городке, готовятся к защите, отметил он.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля возле парламента произошли столкновения между правоохранителями и митингующими. Сначала полицейские оттеснили митингующих от ограждения, установленного возле Верховной Рады.

Также правоохранители отобрали у митингующих шины. Несколько участников акции бросили в сторону правоохранителей дымовые шашки. Кроме того, правоохранители пошли в сторону палаточного городка, установленного возле ВР. Активисты вышли из палаток и оборонялись палками, также они бросали в полицейских бутылки.