Председатель Житомирской ОГА завтра проведет отчетную пресс-конференцию о результатах работы за 2017 год
18:49, 25 февраля 2018
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Пресс-конференция состоится в понедельник, 26 февраля, в Попельнянском районе.
Гундич завтра проведет отчетную пресс-конференцию о результатах работы за 2017 год / фото oda.zt.gov.ua
Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич проведет завтра отчетную пресс-конференцию о результатах работы за 2017 год.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, пресс-конференция состоится в понедельник, 26 февраля, в Попельнянском районе, на одном из самых масштабных инвестиционных проектов - на семенном заводе "Монсанто" в селе Почуйки Житомирской области.
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Руководитель области расскажет о результатах работы, о сотрудничестве с инвесторами, об открытии социальных объектов, о областные программы и выполненные обещания, а также поделится планами на этот год.
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