Председатель Житомирской ОГА завтра проведет отчетную пресс-конференцию о результатах работы за 2017 год

18:49, 25 февраля 2018
Политика
79 0
Гундич завтра проведет отчетную пресс-конференцию о результатах работы за 2017 год / фото oda.zt.gov.ua

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, пресс-конференция состоится в понедельник, 26 февраля, в Попельнянском районе, на одном из самых масштабных инвестиционных проектов - на семенном заводе "Монсанто" в селе Почуйки Житомирской области.

Читайте такжеВ Житомире состоялись торжества ко Дню местного самоуправления (фото)
Руководитель области расскажет о результатах работы, о сотрудничестве с инвесторами, об открытии социальных объектов, о областные программы и выполненные обещания, а также поделится планами на этот год.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Глава Житомирской ОГА Гундич#Игорь Гундич#ЖОГА