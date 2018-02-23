Ирина Луценко: Когда наша страна будет секторально интегрирована с ЕС, вопрос членства станет лишь формальностью

Среди других приоритетных задач представитель Президента в Верховной Раде назвала завершение формирования системы независимых антикоррупционных органов.

Выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и дальнейшая евроинтеграция требуют взаимодействия всех органов власти, ведь соглашение является инструментом, который позволит ввести в Украине европейские стандарты жизни. Об этом заявила представитель Президента в парламенте Ирина Луценко на конференции «Итоги имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом за 2017 год».

«Символично, что это событие происходит после дней, когда мы вспоминали кровавые времена Майдана, расстрел Небесной сотни. Собственно, из желания жить по европейским нормам и стандартам и начался Майдан, за это погибали лучшие», - отметила она.

Ирина Луценко напомнила, что в 2014 году Президент создал Национальный совет реформ для стратегического планирования изменений в стране. Созданная Нацсоветом Стратегия-2020 предусматривает 62 реформы, которые уже воплощаются в жизнь. Прежде всего, это пенсионная, образовательная и медицинская реформы, децентрализация, реформа правоохранительных органов и судов.

«Сегодня мы обсуждали Дорожную карту - что еще необходимо сделать для выполнения Соглашения об ассоциации и эффективной евроинтеграции. Среди важнейших инициатив - приведение законодательства в сфере национальной безопасности к стандартам ЕС, что в перспективе будет способствовать членству Украины в ЕС и НАТО. Соответствующий законопроект уже готовится и в ближайшее время будет внесен в парламент Президентом», - заявила Ирина Луценко.

Среди других приоритетных задач представитель Президента в Верховной Раде назвала завершение формирования системы независимых антикоррупционных органов. «Ключевая роль антикоррупционного суда - справедливое, беспристрастное, объективное и профессиональное рассмотрение коррупционных дел. Президент внес в парламент соответствующий законопроект, уже создана и работает рабочая группа в комитете. Изучаются и рассматриваются не только рекомендации Венецианской комиссии, Всемирного банка, МВФ, но и рекомендации и выводы европейских судей. Эти документы изучают для того, чтобы сделать закон, опирающийся на европейские нормы и стандарты», - отметила парламетарий.

Среди других пунктов Дорожной карты евроинтеграции Ирина Луценко назвала улучшение бизнес-климата, привлечение инвестиций и создание рабочих мест. «В этом году более 80 компаний - мировых лидеров обратились к Президенту с предложением о встрече. Инвесторы заинтересованы в сотрудничестве, они верят в Украину. Но нам еще надо пройти такие шаги, как дерегуляция, введение налога на выведенный капитал, либерализовать валютное законодательство, создать бюро финансовой безопасности, наладить обмен таможенной информацией со странами ЕС, усовершенствовать систему раскрытия информации на рынках капитала», - уточнила Ирина Луценко.

Среди других важных направлений представитель Президента указала совершенствование избирательного законодательства, продолжение адаптации к стандартам ЕС публичных закупок, совершенствование трудового законодательства, продолжение транспортной реформы, экологическую политику. «Мы должны думать на перспективу, приводить законодательство к европейским стандартам для дальнейшей ассоциации с Шенгенской зоной, присоединения к Таможенному и Энергетическому союзам ЕС, присоединение к единому авиапространству и единому цифровому рынку», - добавила Ирина Луценко.

По ее словам, на реализацию этой Дорожной карты направлена ​​работа президентской вертикали. «Воплощение данных пунктов в жизнь позволит фактически превратить восточные границы Украины в восточные границы Европейского союза еще до того, как мы де-юре присоединимся к ЕС. Когда наша страна будет секторально интегрирована с ЕС, вопрос членства станет лишь формальностью. Впереди очень много работы для всех: законодателей, Президента, правительства, экспертов, гражданского общества. От общих конструктивных действий зависит, как быстро мы пройдем путь, на который Украина встала четыре года назад», - подчеркнула Ирина Луценко.