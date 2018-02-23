Закон о деоккупации Донбасса и признании РФ страной-агрессором опубликован в "Голосе Украины"

Документом возлагается на Российскую Федерацию ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине.

Закон о деоккупации Донбасса, которым Россия признается государством-агрессором, опубликован в парламентской газете «Голос Украины».

Читайте такжеПорошенко подписал закон о деоккупации ДонбассаЗакон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» был принят Верховной Радой 18 января и подписан президентом Петром Порошенко 20 февраля.

Законом временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют совместный контроль.

Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях признаются противоречащими нормам международного гуманитарного права и незаконными.

Документом возлагается на Российскую Федерацию ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесенный государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам.

В соответствии с законом, начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определяются отдельными решениями президента Украины.

Как заявлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, этот закон значительно усиливает позиции Украины в международных судах и перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под «миротворческую операцию». Он добавил, что закон расширяет возможности использования Вооруженных сил Украины для отражения вооруженной агрессии РФ.

В МИД России назвали закон о деоккупации Донбасса «подготовкой новой войны». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что закон «перечеркивает» Минские договоренности.

В свою очередь Порошенко заявил, что закон о деоккупации Донбасса не противоречит Минским договоренностям, а реакция Москвы подтверждает его правильность.