Порошенко: закон о деоккупации Донбасса "существенно усиливает правовую базу" для применения ВСУ

По словам президента, закон об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях существенно усиливает правовую базу применения Вооруженных сил Украины и других силовых подразделений для обороны государства.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что подписанный 20 февраля закон о деоккупации Донбасса не нарушает никаких международных обязательств Украины, в том числе и Минские соглашения.

Об этом он заявил во время открытой части военного кабинета СНБО перед подписанием закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

По словам Порошенко, закон о деоккупации Донбасса отражает его стратегию возвращения оккупированных территорий под украинский суверенитет.

«В этом законе мы квалифицируем Россию как государство-агрессора, и это закреплено на законодательном уровне... Юридически определено, что именно РФ оккупировала наши территории. Этот закон существенно усиливает правовую базу применения Вооруженных сил Украины и других силовых подразделений для обороны нашего государства», - отметил президент.

Вместе с тем, по словам главы государства, этот закон устанавливает основные параметры защиты гражданских прав и свобод гражданского населения, проживающего на Донбассе.

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«Очень важно, что этот закон обеспечивает правовой механизм, в том числе и политико-дипломатическим путем, возвращения этих территорий», - подчеркнул Порошенко.

«Этот закон отнюдь не нарушает никаких международных обязательств Украины, включая и Минские договоренности, как это хочет представить сейчас РФ, оправдывая свое нежелание, откровенный саботаж имплементации Минских договоренностей», - сказал он.

По словам президента, этот закон только рамочный, и он требует дальнейшего законодательного обеспечения деятельности Вооруженных сил Украины, других силовых подразделений.

Порошенко подчеркнул, что необходимо усовершенствовать правовые механизмы по восстановлению территориальной целостности государства.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163).

Законом временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют совместный контроль.

Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях признаются противоречащими нормам международного гуманитарного права и незаконными.

Документом возлагается на Российскую Федерацию ответственность за моральный вред и материальный ущерб, нанесенный государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам.

Согласно закону, начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определяются отдельными решениями президента Украины.

Как заявлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, этот закон значительно усиливает позиции Украины в международных судах и перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под «миротворческую операцию». Он отметил, что закон расширяет возможности использования Вооруженных сил Украины для отражения вооруженной агрессии РФ.

В МИД России назвали закон о деоккупации Донбасса "подготовкой новой войны». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что закон «перечеркивает» Минские договоренности.