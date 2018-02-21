Порошенко подписал закон о деоккупации Донбасса: у Путина отреагировали

Пресс- секретарь российского президента считает, что закон провоцирует «горячие головы» на силовой вариант урегулирования конфликта на востоке Украины.

В Кремле высказывают сожаление в связи с подписанием президентом Украины Петром Порошенко закона о деоккупации Донбасса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Обсуждалась ситуация на юго-востоке с имплементаций Минских договоренностей. Вы знаете, что недавний закон, который был подписан президентом, к большому сожалению, в минимальной степени может способствовать реализации Минских договоренностей, если не сказать большего», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, в связи с чем переговоры глав МИД Украины и России в Мюнхене были вынесены на обсуждение российского Совета безопасности.

Читайте такжеПорошенко: закон о деоккупации Донбасса "существенно усиливает правовую базу" для применения ВСУ«Более того, у экспертов существуют опасения, что этот закон провоцирует горячие головы в Киеве на возвращение к силовому варианту урегулирования на юго-востоке, что имело бы непоправимые последствия. Конечно же, эта тема стала объектом для обмена мнениями на вчерашнем Совбезе с учетом недавно состоявшихся контактов двух министров иностранных дел», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля президент РФ Владимир Путин обсудил с членами российского Совбеза результаты переговоров министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Встреча Климкина и Лаврова состоялась 16 февраля в Мюнхене на полях 54-й конференции по вопросам безопасности. Встреча проходила в закрытом формате. По словам Климкина, беседа не принесла никаких результатов.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что подписанный 20 февраля закон о деоккупации Донбасса не нарушает никаких международных обязательств Украины, в том числе и Минских соглашений.