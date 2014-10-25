В Украине сегодня "день тишины" перед выборами

В Украине в субботу, 25 октября, наступил "день тишины" накануне внеочередных выборов в Верховную Раду.

Сегодня запрещено проводить какую-либо агитацию в рамках парламентской избирательной кампании.

Все субъекты избирательного процесса должны были прекратить агитационную кампанию в пятницу, 24 октября, в полночь.

Читайте такжеОсвобожденные от террористов территории Донетчины готовы к проведению выборовСоответствующие службы местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления должны были до 24.00 пятницы снять все агитационные материалы.

Любая агитация считается незаконной и влечет за собой последствия для тех кандидатов, в чьих интересах она проводится.

Правовыми основаниями для запрета агитации является часть 2 статьи 70 Закона "О выборах народных депутатов Украины", которая гласит, что предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования, а часть 5 статьи 61 устанавливает санкцию в виде предупреждения за нарушение этой нормы.

Аналогичные нормы содержатся в законе Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов" (ч. 2 ст. 47).

Как сообщал УНИАН, на 26 октября 2014 года назначены внеочередные выборы в Верховную Раду Украины.