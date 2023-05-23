До конца весны в Украине ожидается неустойчивая погода с периодическими дождями.

В ближайшие дни погода в Украине будет неустойчивой, с периодическими дождями и грозами. Лишь на западе страны сохранится преимущественно сухая погода с солнечными прояснениями.

"Эта неустойчивость атмосферы, которая со среды начнется, будет удерживаться до 29 мая точно. И там, возможно, даже больше территории страны охватит, западные области тоже", - рассказала в интервью НВ синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее прогнозу, В целом в западных регионах будет меньше осадков. Температура воздуха останется на уровне +10…+16 градусов в ночные часы, на западе чуть свежее, +8…+13, за счет меньшего количества облачности по ночам.

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"Можно отметить, что в этом году нет жары - к концу весны мы подходим без "тридцаток", их практически не будет", - сказала Птуха.

Когда в Украину придет летняя погода - прогноз

В июне - начале июля в Украине ожидаются сильные дожди и грозы. По прогнозу метеоролога Вазиры Мартазиновой, не исключено, что с конца мая и где-то до середины июня придет похолодание.

По ее словам, о погоде летом в целом говорить все еще сложно, но вторая половина июня будет "относительно сухая и теплая".

"Со второй половины июня - это будет уже начинаться хорошее лето. Там температура выровняется и пойдет на летние показатели", - прогнозирует эксперт.

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