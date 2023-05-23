Синоптики прогнозируют дожди и грозы в столице.

В ближайшие дни в Киеве ожидается неустойчивая погода с осадками. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"На текущей неделе по Киевщине будет преобладать неустойчивая погода", - говорится в сообщении. "Особенно в дневные часы ожидаем развитие кучево-дождевых облаков, кратковременные дожди, местами грозы. Поэтому будьте готовы к таким проявлениям погоды", - предупредили синоптики.

По их данным, температура воздуха в столице существенных изменений не претерпит - ночью ожидается +13..+15, днем воздух будет прогреваться до комфортных +23..+25 градусов.

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Штормовое предупреждение - прогноз погоды на сегодня

Как сообщал Погода УНИАН, на сегодня, 23 мая, семи областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды.

По данным Укргидрометцентра, на юге и в центральной части Украины ожидаются шквалы 15-20 м/с и кое-где град. Из-за этого и уровень опасности объявлен в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

По данным Погода УНИАН, сегодня ожидаются дожди, ливни и грозы в большинстве регионов Украины. Однако западная часть страны останется относительно сухой, без осадков.

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